روسيا تحظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجية الروسية

موسكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

تبنى الدوما الروسي مشروع قانون حول حظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجيات الروسية.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج من موسكو ان القانون ينص على وجوب تزويد الهواتف الذكية والكمبيوتر والتلفاز "سمارت تي في" وغيرها من المعدات بالبرمجية الروسية ابتداء من الأول من يوليو عام 2020. يدعي مؤلفو مشروع القانون ان هذه الخطوة ستعطي دفعة لتطوير الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا.