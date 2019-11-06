    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    روسيا تحظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجية الروسية

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٨]

    موسكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

    تبنى الدوما الروسي مشروع قانون حول حظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجيات الروسية.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج من موسكو ان القانون ينص على وجوب تزويد الهواتف الذكية والكمبيوتر والتلفاز "سمارت تي في" وغيرها من المعدات بالبرمجية الروسية ابتداء من الأول من يوليو عام 2020. يدعي مؤلفو مشروع القانون ان هذه الخطوة ستعطي دفعة لتطوير الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا.

    AZERTAG.AZ :روسيا تحظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجية الروسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٣]
    مقتل 17 أشخاص في هجوم على موقع حدودي في طاجيكستان
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٦]
    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيس الأركان الإيراني
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٤]
    شركة الأسلحة الروسية تفضح احتيال المسؤولين الأرمن
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٧]
    جندي أرمني ينتحر في منطقة قاراباغ الجبلية المحتلة في أذربيجان
    روسيا تحظر بيع الهواتف الذكية والكمبيوتر غير المزودة بالبرمجية الروسية