البنك المركزي: حجم المدفوعات بالبطاقات 3ر5 مليارات مانات هذا العام

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

قال عالم قولييف إن حجم المدفوعات المنفذة من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية خلال فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بلغ 200 مليار مانات.

أفادت أذرتاج عن قولييف النائب الأول لرئيس هيئة إدارة البنك المركزي قوله في كلمة ألقاها في منتدى المصرفية الدولي الرابع المنعقد حاليا في باكو 6 نوفمبر تشرين الثاني إن نتائج إيجابية تلاحظ في التجارة الإلكترونية مشيرا إلى بلوغ حجم التجارة الإلكترونية بالعام الجاري 2ر2 ملياري مانات.

وأضاف أن حجم المدفوعات غير النقدية ومن ضمنها المدفوعات بالبطاقات ازداد بنسبة 59 في المائة خلال العام الحالي ليصل إلى 3ر5 مليارات مانات.