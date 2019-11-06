    • / رياضة

    رياضة


    جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 9-10 نوفمبر تشرين الثاني وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

    9 نوفمبر، السبت

    كشله – نفطجي، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 17.00

    غابالا – صبائل، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

    10 نوفمبر، الأحد

    صباح – سومغايت، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 16.30

    قراباغ أغدام – زيره، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو، الساعة 19.00

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 قراباغ أغدام 10 8 2 0 19-2 26

    2 نفطجي باكو 10 5 3 2 15-8 18

    3 كشله باكو 10 4 4 2 11-5 16

    4 صبائل باكو 10 3 2 5 8-14 11

    5 سومغايت 10 3 2 5 11-15 11

    6 صباح باكو 10 2 4 4 10-11 10

    7 زيره باكو 10 2 4 4 10-16 10

    8 غابالا 10 1 3 6 6-19 6

    ويتصدر قائمة الهدافين فروتوز لاعب كشله برصيد 5 أهداف ويتبعه 3 لاعبين برصيد 4 أهداف و7 لاعبين برصيد 3 أهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
    جدول الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
    ٠٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:١٦]
    فريق "أذربيجان" للاعبين (-16) فائزا بأولمبياد "تشوروم" للشطرنج
    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
    نتائج الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم – ترتيب الأندية
    ٠٤.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٢]
    لاعب الجودو الأذربيجاني يحصد البرونزية في بطولة أوقيانوسيا المفتوحة
    جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم