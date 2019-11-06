باكو، 6 نوفمبر، (أذرتاج). افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير المالية سامر شريفوف قال خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2020م إن زيادة النفقات الاجتماعية بدرجة كبيرة هي احدى العوامل الرئيسية التي تجسد ميزانية الدولة لعام 2020م مضيفا أن الرئيس إلهام علييف قام بأعمال كبيرة لتحسين الضمان الاجتماعي لسكان الربيحان منوها بأن هذه الاعمال ستستمر في السنوات القادمة أيضا. وصرح وزير المالية الاذربيجاني بأن حصة القطاع غير النفطي من واردات ميزانية الدولة لعام 2020م ستشكل 43.9 في المائة مشيرا الي أن حصة القطاع النفطي من واردات الميزانية ستشكل 56.1 في المائة.

AZERTAG.AZ : سامر شريفوف: حصة القطاع غير النفطي من واردات الميزانية تشكل 43.9 في المائة

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