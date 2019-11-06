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    بحث العلاقات الأذربيجانية البرازيلية

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٤]

    باكو، 6 نوفمبر، (أذرتاج).

    التقى سفير أذربيجان لدى البرازيل إيلخان بولوخوف مع عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مارسيلو كريفيلا.

    افاد وكالة (أذرتاج) نقلا عن السفارة بأنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتنظيم تبادل الزيارات والتعاون في المجال السياحي والمسائل المتعلقة بتبادل الخبرات في تنظيم سباق الفورمولا 1.

    الجدير بالذكر أن مدينتي ريو دي جانيرو وباكو قد وقعتا اتفاقية للتآخي عام 2015م. وتعمل في تلك المدينة مدرسة البلدية التي تحمل اسم أذربيجان منذ عام 2016م.

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