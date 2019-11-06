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    طاجيكستان تتهم مقاتلي "داعش" بأفغانستان بالهجوم الحدودي

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    المسلحون الذين عبروا الموقع الحدودي بين طاجيكستان وأورباكستان هم أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الأمن القومي في طاجيكستان أن طاجيكستان اتهمت مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي عبروا الحدود من أفغانستان بالاشتباك مع قوات الأمن في عملية أسفرت عن مقتل 17 شخصا.

    أعلنت اللجنة أن المهاجمين الذين كان عددهم نحو 20 قتلوا أحد الحراس وشرطيا قبل مقتل 15 منهم في تبادل لإطلاق النار بينما اعتقلت السلطات الخمسة الباقين.

    وقالت إن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دوشنبه.

    ولا تزال التحقيقات الجارية لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف ما وراء هذا الحادث.

    AZERTAG.AZ :طاجيكستان تتهم مقاتلي "داعش" بأفغانستان بالهجوم الحدودي
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