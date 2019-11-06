مؤتمر الدفاع والأمن الدولي الثالث عشر في باتومي

تبليسي، 6 نوفمبر، أذرتاج

انعقد المؤتمر الدولي الثالث عشر للدفاع والأمن في باتومي، بجورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه نوقشت في المؤتمر قضايا الأمن والتنمية الإقليمية في المنطقة بما في ذلك منطقة البحر الأسود وكذلك إنجازات جورجيا في اندماجها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وآفاق عضوية البلاد في هذه المنظمات ومخاطر الحرب الهجينة وغيرها.

ويمثل أذربيجان في هذا الحدث رئيس جهاز الملحقية العسكرية لسفارة أذربيجان في جورجيا المقدم فؤاد إبراهيموف والسكرتير الأول للسفارة سرخان إسماعيلوف.