إلقاء المحاضرة عن أذربيجان في جنيف

جنيف، 6 نوفمبر، أذرتاج

ألقى رئيس قسم السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية لجمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف في 5 نوفمبر، محاضرة حول "المعايير المحلية للسياسة الخارجية لأذربيجان" في مركز جنيف للسياسة الأمنية والذي يعتبر أكبر مركز للفكر في سويسرا.

أفادت أذرتاج أنه حضر المحاضرة التي نظمتها سفارة أذربيجان في سويسرا الأساتذة والباحثون لمركز السياسة الأمنية والمشاركون في دورات هذا المركز بالإضافة إلى طلبة جامعة جنيف وممثلي السلك الدبلوماسي.

وبعد المحاضر تم الرد على العديد من الأسئلة حول آفاق حل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية الاذربيجانية ودور أذربيجان في ممرات النقل الدولي وموقف أذربيجان من برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي ونظرية الأمن المناخي لبلدنا والتعاون مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا وكذلك التسامح الديني السائد في بلدنا.