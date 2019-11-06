السفير: شركات إيران حريصة على التعاون مع أذربيجان

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

قال جواد جهانكيرزاده إن شركات من روسيا وتركيا وباكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وجورجيا تعرض منتجاتها بجانب شركات إيران في معرض الصناعة الدولي الثاني المنطلق اليوم في باكو.

أفادت أذرتاج عن جهانكيرزاده سفير جمهورية إيران الإسلامية في باكو قوله في حديث صحفي له على هامش زيارته المعرض CASPINDEXPO 2019 المفتتح في السادس من نوفمبر اليوم لدى قصر باكو الرياضي إن المعرض تشارك فيه شركات تمثل عن بضع مدن إيران وولاياتها بما فيها تبريز وقزوين وكيلان وغيرها مشيدا بمشاركتها فيه وأشار إلى أن ذلك يدل على حرص شركات إيرانية على التعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات.

وأضاف السفير جهانكيرزاده أن العلاقات الاقتصادية التجارية بين أذربيجان وإيران في ازدياد سنة لأخرى مؤكدا أن هذا التعاون يكسب بالغ الأهمية بالنسبة للبلدين.