رئيس الوزراء يستقبل وزير العمل والسياسة الاجتماعية البلغاري

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وزير العمل والسياسة الاجتماعية البلغاري بيسر بتكوف الذي يزور البلد حاليا.

أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الوزراء أن اللقاء شهد بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.