البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 7 نوفمبر
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 نوفمبر / تشرين الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 7 نوفمبر / تشرين الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٢]
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٠١]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٤٧]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٥]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٧:٣١]
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٢:٤٨]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٠]
٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
٠٤.١١.٢٠١٩ [١٥:١٢]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٢]
٠٥.١١.٢٠١٩ [٢٢:٥٥]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك