وزارة الداخلية الأذربيجانية تتعاون وثيقا مع تركيا

باكو، 6 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى وزير الداخلية الأذربيجاني الجنرال ولاية أيوازوف مع نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي وذلك على هامش زيارته إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه خلال الاجتماع، أعرب الوزير ولاية أيوازوف عن ارتياحه لتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين نتيجة للإرادة السياسية والزيارات المتبادلة لرئيسي كلا الدولتين.

أشار الجنرال ولاية أيوازوف إلى أنه كما هو الحال في جميع مجالات الحياة العامة، يولى اهتمام خاص لتعزيز وتطوير الأمن في بلدنا. وأكد على أن الشرطة الأذربيجانية والقوات الداخلية تلعب دورا هاما في حماية النظام العام ومكافحة الجريمة. وشدد على الدور الذي لا جدال فيه للدرك التركي والشرطة التركية في نجاحهما. وأعرب الوزير عن امتنانه لقيادة وموظفي وزارة الداخلية التركية وبما في ذلك الدرك وطلب نقل تحياته إلى وزير الداخلية التركي سليمان سويلو.

كما ناقش الطرفان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثة.