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    بحث التعاون الاذربيجاني الأمريكي في مجال الزراعة في واشنطن

    ٠٦.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٥‎]

    واشنطن، 6 نوفمبر، (أذرتاج).

    يقوم حاليا وفد من وزارة الزراعة الأذربيجانية بزيارة الي الولايات الامريكية المتحدة وذلك بهدف حضور منتدى الزراعة الاوكلاهومي الاذربيجاني الزراعي.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الزراعة الاذربيجاني إينام كريموف والوفد المرافق له قد عقد لقاءات عمل على هامش الزيارة الي أمريكا.

    وتم خلال اللقاءين مع كل من المدير الإقليمي للبنك الدولي فيرنير غروبر والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للعمليات الزراعية توماس تيلما تقديم معلومات موسعة عن الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية بأذربيجان والإصلاحات الجارية في القطاع الزراعي والمشاريع الابتكارية المنفذة فيها. وقيل إن الهدف الرئيسي من الإصلاحات الزراعية هو ضمان الامن الغذائي في البلاد. وقيل إن كفاءة استخدام الأراضي والمياه امر ضروري وأن دولة أذربيجان حريصة علي جلب التكنولوجيات الحديثة المطبقة في هذا المجال بالعالم الي البلد. وذكر أعضاء الوفد الاذربيجاني أن الدولة ضاعفت دعمها للمجل الزراعي مشيرا الي مراسيم أصدرها الرئيس إلهام علييف لتطوير هذا المجال أكثر فأكثر. أكدوا أن تحرير سوق الآلات الزراعية بشكل كامل في البلاد يجعل هذا المجال جذابا للمستثمرين الأجانب.

    سيتوجه الوفد الاذربيجاني بعد إنهاء لقاءاته مع المسؤولين في واشنطن الي ولاية اوكلوهوما لحضور منتدى الزراعة. وسيتم خلال المنتدى مناقشة المسائل المتعلقة بتطوير تربية المواشي وإدارة المزارع المتوسطة والكبيرة وزراعة الحبوب والبقوليات بالأساليب الحديثة.

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