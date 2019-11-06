حفل استقبال رسمي في سيول لرؤساء وكالات الانباء العضوة في "أوانا"

سيول، 6 نوفمبر، (أذرتاج).

ستنطلق في السابع من نوفمبر اعمال الجمعية العامة الـ17 لاتحاد وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أوان). وبهذه المناسبة أقيم حفل استقبال رسمي علي شرف رؤساء وممثلي وكالات الانباء العضوة في المنظمة بحضور عمدة مدينة سيول بارك فون سون.

وقدم رئيس وكالة يونهاب الكوري الجنوبي تشو سان بو للحضور معلومات عن الاعمال المقامة حول انعقاد الجمعية العامة للمنظمة. وذكر أن الوكالات العضوة تشارك عن قرب في اعمال المنظمة مشيرا الي أن فترة رئاسة وكالة أذرتاج لمنظمة "أوانا" بقيت في الذاكرة بالعديد من الابتكارات.

وقال عمدة مدينة سيول بارك فون سون إنه ازداد دور وكالات الانباء في وقت تشهد فيه شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام الالكتروني تطورا سريعا معربا عن ارتياحه للاحتفاظ من قبل منظمة "أوانا" بالتقاليد القيمة التي تشكل أساس الصحافة. وذكر عمدة المدينة التكنولوجيا الحديثة تؤثر علي تطور الصحافة مضيفا الي أنها تفتح إمكانيات جديدة للصحافة.

وقدم رئيس منظمة "أوانا" ورئيس مجلس إدارة "أذرتاج" السيد أصلان أصلانوف للحضور معلومات عن اجندة الجمعية وقال فيها إن سيتم خلال الاجتماعات مناقشة تطوير وسائل الاعلام وسيتم حل العديد من المسائل التنظيمية لمنظمة "أوانا".

ستقام الجمعية العامة للمنظمة خلال الفترة 7-8 نومفبر الحالي بتنظيم من وكالة يونهاب. وسيتم اختيار رئيس جديد للمنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية. إن وكالة (أذرتاج) منذ عام 2016 تترأس المنظمة التي تضم تحت سقفها 44 وكالة انباء من 35 بلدا. وقد استضافت مدينة باكو في 18 نوفمبر لعام 2016م الجمعية العامة الـ16 للمنظمة.