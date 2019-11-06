الاتحاد الأذربيجاني للجمباز يعلن بدء تسجيل المتطوعين للبطولات الدولية في باكو عام 2020

باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج)

يعلن الاتحاد الأذربيجاني للجمباز (AGF) بدء تسجيل المتطوعين ل"برنامج المتطوعين– 2020" لتنظيم المسابقات الدولية التي ستجري في باكو في عام 2020.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الأذربيجاني للجمباز أن المتطوعين الذين تم اختيارهم لبرنامج التطوع سيشاركون طوعاً في العديد من المسابقات الدولية والمحلية التي ستعقد في عاصمتنا في العام المقبل، مما سيتمكنون من زيادة مهاراتهم اللغوية واكتساب الخبرات والمعارف الجديدة في تنظيم المسابقات الرياضية.

يتمكن الراغبون في الانضمام إلى مشروع "برنامج المتطوعين-2020" من دخول موقع

https://bit.ly/34u6KvG وإملاء الطلب الإلكتروني والمخاطبة وذلك إلى 30 نوفمبر.