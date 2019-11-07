وزارة الزراعة تحاول جعل السوق الصينية سهل المنال للمزارعين الأذربيجانيين

شنغهاي، 7 نوفمبر (أذرتاج)

تعمل وزارة الزراعة على ترويج المنتجات التي يزرعها وينتجها المزارعون الأذربيجانيون وتنظيم وصولها إلى السوق الصيني.

أفادت أذرتاج أن هذا ما أكده نائب وزير الزراعة إلتشين زينالوف في منتدى "حزام واحد وطريق واحد" في موضوع الزراعة البيئية والأمن الغذائي والمنعقد في إطار المعرض الصيني الدولي الثاني للاستيراد في شنغهاي.

أبلغ أن المنتجات التي تتم زراعتها وإنتاجها في القطاع الزراعي في أذربيجان قابلة للمنافسة في الأسواق العالمية من حيث جودتها. تعمل الحكومة جاهدة لتوسيع صادرات أذربيجان الزراعية ووصول المزارعين إلى أسواق جديدة، بما في ذلك السوق الصينية.

تم تقديم النسخة الثانية من منصة "حزام واحد وطريق واحد" الإعلامية للتجارة الزراعية والغذائية في المنتدى.