نائب الوزير: تتسع دائرة تغطية 4G في أذربيجان حاليا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج
في الوقت الحاضر تجري الأعمال في مجال 4G في أذربيجان وتتسع دائرة التغطية. ربما تظهر مشاكل بأسباب فنية في شبكة الموبايل.
أفادت أذرتاج أن هذا ما جاء في تصريجات نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية لأذربيجان إيلمير ولي زاده للصحفيين.
وأكد إيلمير ولي زاده أنه "لقد تم بالفعل وضع مشروع استراتيجية وطنية. وصلت هذه الإستراتيجية التي هي أول وثيقة في نوعها مرحلة التصديق. ستساهم هذه الوثيقة في تعزيز الأمن السيبراني لعدد من المجالات ".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٨]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٥:٤١]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٥]
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٠]
٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٢]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك