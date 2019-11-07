نائب الوزير: تتسع دائرة تغطية 4G في أذربيجان حاليا

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

في الوقت الحاضر تجري الأعمال في مجال 4G في أذربيجان وتتسع دائرة التغطية. ربما تظهر مشاكل بأسباب فنية في شبكة الموبايل.

أفادت أذرتاج أن هذا ما جاء في تصريجات نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية لأذربيجان إيلمير ولي زاده للصحفيين.

وأكد إيلمير ولي زاده أنه "لقد تم بالفعل وضع مشروع استراتيجية وطنية. وصلت هذه الإستراتيجية التي هي أول وثيقة في نوعها مرحلة التصديق. ستساهم هذه الوثيقة في تعزيز الأمن السيبراني لعدد من المجالات ".