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    فعاليات مكرسة للتعددية الثقافية الأذربيجانية في جامعات خاركوف الأوكرانية

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٠]

    كييف، 7 نوفمبر، أذرتاج

    تنظم فعاليات في جامعات مدينة خاركوف تهدف إلى تزويد الطلاب الأوكرانيين بمعلومات مفصلة عن نظرية التعددية الثقافية الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج أنه تم تنظيم مثل هذه الفعاليات في جامعة خاركوف الوطنية باسم فاسيلي كارازين وجامعة خاركوف الاقتصادية الوطنية باسم سيميون كوزنتس وجامعة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية وجامعة خاركوف الوطنية للإلكترونيات اللاسلكية وجامعة خاركوف الوطنية للطرق البرية.

    أبلغت مارينا غانشاروك، العضوة في مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية، الطلاب معلومات عن أنشطة مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية ونظرية التعددية الثقافية لأذربيجان وقالت إن طلبة جامعات خاركيف أبدوا اهتماماً للمشاركة في مسابقة المقالات لعموم أوكرانيا حول التعددية الثقافية لأذربيجان.

    من الجدير بالذكر أن الفائزين في مسابقة المقالات سيدرسون في المدارس الصيفية أو الشتوية الدولية للتعددية الثقافية.

    AZERTAG.AZ :فعاليات مكرسة للتعددية الثقافية الأذربيجانية في جامعات خاركوف الأوكرانية
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