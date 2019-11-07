باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج وصل رئيس البرلمان الليتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس إلى جمهورية أذربيجان في زيارة رسمية. أفادت أذرتاج أن رئيس البرلمان الليتواني كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين نائب رئيس المجلس الوطني والح علي اصغروف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس البرلمان الليتواني يصل إلى أذربيجان

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