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    مدير قسم الديوان الرئاسي يجتمع بمسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٧]

    برن، 7 نوفمبر، أذرتاج

    اجتمع مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني حكمت حاجييف على هامش زيارته سويسرا مع رئيس قسم أوروبا وأوراسيا للمنتدى الاقتصادي العالمي عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى السيدة مارتينا لاركين.

    أفادت أذرتاج أن حكمت حاجييف وصف المنتدى الاقتصادي العالمي في الاجتماع بصفته شريكا مهما بالنسبة لأذربيجان. وذكر أن مشاركة الرئيس إلهام علييف نظاميا في لقاءات سنوية في دافوس للمنتدى دليل بارز على أهمية يعيرها البلد لهذه المنظمة مشيرا إلى تخصيص حكومة أذربيجان أهمية دائما لتقرير التنافس العالمي للمنتدى.

    وعبر الطرفان في الاجتماع عن الارتياح من تنفيذ اتفاقية التعاون الموقع عليها على هامش زيارة الرئيس الأذربيجاني دافوس في يناير عام 2019م بين أذربيجان ومركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع بحث مختلف جوانب إجراء الاتفاقية وإمكانيات توسيع التعاون.

    كما جرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مواضيع رئاسة أذربيجان على حركة عدم الانحياز وسائر المسائل الجيوسياسية.

    AZERTAG.AZ :مدير قسم الديوان الرئاسي يجتمع بمسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا
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