قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية باراواكار والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرية قوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية شوراباد بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.