بدء فعاليات الجمعية العامة الـ17 لمنظمة أوانا في سيول برئاسة أذرتاج

سيول، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انطلقت في عاصمة جمهورية كوريا سيول فعاليات الجمعية العامة السابعة عشر لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) بمشاركة 32 وكالة للأنباء من 28 بلدا عضوا في الجمعية العامة السابعة عشر برئاسة وكالة أذرتاج (وكالة أنباء أذربيجان الحكومية) وتنظيم من وكالة يونهاب (وكالة الأنباء الكورية الجنوبية). انتخبت وكالة أذرتاج في عام 2004 عدوا في منظمة أوانا - واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم وتترأس المنظمة منذ عام 2016. تأسست منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) بدعم من اليونسكو في عام 1961 بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات بين دول هذه المنطقة بعضوية 44 وكالة أنباء من 35 دولة. تم تنظيم معرض صور فوتوغرافية لوكالات الأنباء الأعضاء في المنظمة على هامش الجمعية العامة السابعة العشر. تغطي الصور فئات "الأخبار" و"الثقافة" و"الطبيعة". تعرض في المعرض حوالي 100 صورة فوتوغرافية ومن جملتها صور وكالة أذرتاج. حضر حفل الافتتاح وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا بارك يانغ فو إلى جانب رؤساء وكالات الأنباء.

قال رئيس وكالة يونهاب تشو سونغ بو في حديثه في حفل الافتتاح إن وكالات الأنباء في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات جديدة ويجب على الوكالات تحويل هذه التحديات إلى فرص جديدة. وقال إن المهم في نشر الخبر هو صيغته وليس خبر نفسه في الوقت الحاضر. أعرب تشو سانغ بو عن تقديره البالغ لعمل وكالة أذرتاج خلال رئاستها في منظمة أوانا وشكر إدارتها.

أكد رئيس المنظمة رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف على أهمية أوانا لكل وكالة عضو وقدم معلومات عن العمل المنجز لتحسين نشاط المنظمة خلال رئاستها. وتشمل الاعمال المنفذة موقع المنظمة والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث والتغطية الإخبارية وأكثر من ذلك. في الوقت نفسه، قدمت أذرتاج مجموعة من المقترحات إلى الوكالات الأعضاء فيها - إنشاء أكاديمية أوانا التدريبية وتنظيم التدريبات السنوية وتطبيق تقنيات الإدارة المرنة وعدد من المجالات الأخرى. قال أصلان أصلانوف: "تعد أوانا التي لها أكثر من نصف قرن من التاريخ ميزة كبيرة لكل وكالة عضو. لأن هذه المنظمة تجعل شعوبنا ودولنا أقرب وتصل تقاليد الصحافة إلى الأجيال القادمة. لذلك، فإن التحسين المستمر لمنظمتنا أمر مهم لكل واحد منا. مساهمة كل وكالة في هذا العمل قيمة".

قال وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا بارك يانغ فو إن الأخبار أصبحت تحديا رئيسيا لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وأكد على دور وكالات الأنباء الموثوقة مرارا. وأضاف الوزير: "آمل أن تتفهم أوانا التي تجمع بين وكالات الأنباء الأكثر موثوقية أهمية الثقة في المعلومات وأن تضع آليات مناسبة لمنع المعلومات المضللة".

ستستمر فعاليات المؤتمر حتى 8 نوفمبر.