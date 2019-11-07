المجلس الوطني يواصل مناقشة مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج
يواصل المجلس الوطني في السابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مناقشة مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م عبر عقد اجتماع مشترك تحضره اللجان البرلمانية الخمس.
أفادت أذرتاج أن نائبة رئيس المجلس الوطني رئيسة لجنة حقوق الانسان باهار مرادوفا افتتحت الاجتماع مفيدة أن الميزانية المتوقعة سوف تمكننا من تنفيذ المهام المنوطة للعام المقبل. وأضافت أن مبلغ المدفوعات للأهالي سوف يزداد مع ارتفاع مستوى عائدات إلى الميزانية.
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