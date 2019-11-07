تعاون ناجح بين تركيا وأذربيجان وجورجيا في المجال العسكري

تبليسي، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي بأن نائب وزير الدفاع التركي يونس ايمره قال في كلمته القاها في المؤتمر الدولي للدفاع والامن بمدينة باتومي إن تركيا وأذربيجان وجورجيا تتعاون بشكل وثيق جدا في المجال العسكري مضيفا الي أن هذا التعاون يدل على أن تلك الدول الثلاث حريصة على الحفاظ على الامن والاستقرار والسلم على صعيد المنطقة والعالم.

وذكر نائب وزير الدفاع يونس ايمره أن التدريبات العسكرية التي تقيمها تركيا وأذربيجان وجورجيا معنا تلعب دورا مهما في اعداد كوادر عسكرية محترفة وزيادة القدرات العسكرية للدول الثلاث.

كما قال نائب الوزير التركي إن التعاون الثلاثي هذا له دور مهم أيضا في حماية مشاريع الطاقة والنقل واسعة النطق المنفذة في المنطقة.

وقدم يونس ايمره لمشاركي المؤتمر معلومات موسعة عن العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا والتعاون الدولي لها.