إسبانيا: تحذير الأطفال (حتى 10 عاما) من اكل أطباق من أسماك تحتوي على كميات أكبر من الزئبق

مدريد، 7 نوفمبر (أذرتاج).

قامت الوكالة الإسبانية للأغذية والأمن الغذائي (AESAN) بتشديد توصياتها في أكل أطباق من الأسماك التي تحتوي على اعلى كميات من الزئبق ومنها سمك أبو سيف وسمك القرش وسمك التونة (الأزرق) والمارلن وزادت حد سن الأطفال من 3 الى 10 عاما الذين تحذرهم من اكل المأكولات من هذه الأسماك. وتوصي الوكالة الإسبانية بخفض المقدار الشهري لأكل المأكولات من تلك الأسماك الى 120 غرام للأطفال من سن 10 الى 14 عاما.

أفادت وكالة أذرتاج أن خبراء الوكالة الإسبانية يقولون إن نسبة الزئبق في سكان إسبانيا اعلى بالمقارنة مع سكان البلدان الأوروبية الأخرى.