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    سياسة


    رئيس البرلمان الليتواني يزور مقابر الشهداء

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٦]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قام رئيس البرلمان الليتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس البرلمان الليتواني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    وثم شاهد الضيف الليتواني منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    قال فيكتوراس برانتسكيتيس في مقابلة مع الصحفيين إن العلاقات بين البلدين وخاصة البرلمانين في مستوى جيد. شدد رئيس البرلمان الليتواني على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدا أن أذربيجان بلد مهم من حيث الناحية الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية السريعة. كما قال إنه خلال زيارته، سيناقش قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي.

    AZERTAG.AZ :رئيس البرلمان الليتواني يزور مقابر الشهداء
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