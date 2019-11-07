بطل العالم الأذربيجاني في الشطرنج: فخورون بذهبية فريقنا في الأولمبياد

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج)

كنت واثقاً بأن فريقنا سيفوز والمنافسة كانت شديدة. كنا نعرف أن الفريق الأوزبكي قوي. تنافسنا في الجولة الثالثة مع هذا الفريق بثقة وأحرزنا التعادل. فاز فريقنا في 7 من 9 جولات ووأنهى جولتين بالتعادل. بالإضافة إلى ذلك، لقد فزت بالميدالية الذهبية بتسجيل 7 نقاط من أصل 9 نقاط ممكنة على السبورة الثانية.

وصرح هذا لأذرتاج لاعب الشطرنج وبطل العالم بين لاعبي الشطرنج الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا أيدين سليمانلي الذي كان يتنافس ضمن الفريق الأذربيجاني في الأولمبياد في تركيا وقال إنه "فخور بفوز فريقه، كانت المنافسة قوية ولكن في النهاية انتصرنا ".