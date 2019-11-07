قوارب تاريخية للسمك احدى رموز إسطنبول توقف عملها

اسطنبول، 7 نوفمبر، أذرتاج

تصبح قوارب صيد إيمينونو التاريخية التي كانت من رموز إسطنبول في "ذمة التاريخ".

أفادت أذرتاج أن سريان مفعول العقد الموقع في عام 2007 لمدة 10 سنوات بين بلدية إسطنبول الكبرى والصيادين انتهى في عام 2017. بموجب العقد كان من المقرر تجديده كل عام فيما بعد. ومع ذلك، في أوائل أكتوبر أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى أن الاتفاق لن يجدد. وبالتالي، تقرر إيقاف تشغيل قوارب الصيد التاريخية التي كانت تعمل منذ عقود في منطقة الفاتح في اسطنبول.

وفي هذا الصدد، رفع 150 صياد عامل في القوارب الدعوى لدى المحكمة الإدارية الرابعة في إسطنبول. لكن المحكمة أصدرت قراراً لصالح البلدية.

في الوقت الحاضر يتدفق المواطنون من أنحاء عديدة للبلاد على إيمينونو للمرة الأخيرة "ليأكلون السمك بالخبز" (أو بالتركية "باليك أكماك"). يقول الناس إن قوارب الصيد الموجودة منذ ما يقرب من 150 عاماً هي بالفعل تحولت إلى جزء من الثقافة التركية ومن الصعب تخيل هذه المنطقة بدون رائحة السمك المقلي.