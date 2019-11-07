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    سياسة


    عقد حفل مكرس لرئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز في أديس أبابا

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

    أقامت سفارة أذربيجان في إثيوبيا وليمة وحفل استقبال بمناسبة رئاسة بلادنا في حركة عدم الانحياز في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا.

    أفيد من سفارة أذربيجان في إثيوبيا لأذرتاج أن السفير إيلمان عبد اللاييف اطلع في كلمته في هذا الحدث المشاركين على أولويات رئاسة بلادنا في حركة عدم الانحياز.

    تحدث نائب رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي كوارتي توماس كفيسي في كلمته في الحدث عن دور الحركة في الدبلوماسية متعددة الجوانب في نظام العلاقات الدولية الحالية. وأعرب وزير الدولة في الشئون الخارجية لإثيوبيا ماركوس تيكلي عن امتنانه لأذربيجان لعقدها قمة عدم الانحياز على المستوى العالي.

    كما تم عرض الصور الفوتوغرافية عن تاريخ حركة عدم الانحياز بما فيه قمة باكو.

    AZERTAG.AZ :عقد حفل مكرس لرئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز في أديس أبابا
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