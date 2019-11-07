الوفد العسكري التركي رفيع المستوى يزور مدرسة حيدر علييف العسكرية العليا

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع لأذرتاج أن الوفد العسكري التركي برئاسة الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول متين غورك والذي يزور بلادنا للمشاركة في الحوار العسكري الثاني عشر رفيع المستوى قام بزيارة مدرسة حيدر علييف العسكرية العليا في أذربيجان.

تعرف الوفد على المواد التعليمية واللوجستية وغيرها من وسائل التدريب العسكري في أقسام المؤسسة التعليمية العسكرية. تم تزويد الضيوف بمعلومات مفصلة حول المعدات المتخصصة والمعدات القتالية وأجهزة محاكاة التدريب والأسلحة النارية وغيرها من المعدات العسكرية.