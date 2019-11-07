انتهاء جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ12 رفيع المستوى في باكو

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

انتهت جلسة الحوار العسكري الأذربيجاني التركي الـ12 رفيع المستوى في باكو 7 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه بحث الاجتماع الأوضاع الحالية للتعاون بين أذربيجان وتركيا في مجالات الامن والعسكرية والفن العسكري والطب العسكري والصناعة الحربية وغيرها وآفاق تطويرها والاتجاهات الرئيسية للفعاليات الرامية إلى تنفيذ المهام المنوطة وكذلك تنسيق خطة نشاط لعام 2020.

تم توقيع بروتوكول بين وزارة الدفاع الأذربيجانية والأركان العامة التركي في نهاية الاجتماع.

من المخطط عقد الاجتماع التالي بهذا الشكل للعام المقبل في تركيا.