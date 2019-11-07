اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وأمريكا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:١٦]
إسطنبول، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
جرى اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وأمريكا رجب طيب أردوغان ودونالد ترمب.
أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال المحادثة الهاتفية، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والأحداث الواقعة في المنطقة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي على عقد لقاء بينهما في واشنطن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
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