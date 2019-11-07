    • / سياسة

    سياسة


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ عمال النفط بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري"

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في حسابها على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري".

    أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس جاء في مشاركتها أن "يصادف اليوم الذكرى السبعين لـ"نفط داشلاري". في هذا اليوم من عام 1949 أنتج عمال النفط الأذربيجانيين لأول مرة في العالم النفط في البحر المفتوح في أذربيجان. أهنئكم بحرارة على هذه المناسبة وأتمنى لكم الصحة والإنجازات الجديدة".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ عمال النفط بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الارجنتين الجديد
    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]
    لقاء مع رئيس البرلمان اللتواني في مقر المجلس الوطني
    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
    رئيس كوريا يستقبل وفد أوانا المترأس من جانب أذرتاج
    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]
    عقد حفل مكرس لرئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز في أديس أبابا
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ عمال النفط بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري"