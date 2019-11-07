النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ عمال النفط بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري"

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في حسابها على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري".

أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس جاء في مشاركتها أن "يصادف اليوم الذكرى السبعين لـ"نفط داشلاري". في هذا اليوم من عام 1949 أنتج عمال النفط الأذربيجانيين لأول مرة في العالم النفط في البحر المفتوح في أذربيجان. أهنئكم بحرارة على هذه المناسبة وأتمنى لكم الصحة والإنجازات الجديدة".