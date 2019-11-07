البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 8 نوفمبر
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 نوفمبر / تشرين الثاني.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 8 نوفمبر / تشرين الثاني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٥:٤١]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٥]
٠٦.١١.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٠]
٠٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٠٢]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٠]
٠٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٧]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٣]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
٠٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك