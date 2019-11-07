طوران طاووس يخسر أمام صباح بهدف يتيم

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

خسر طوران طاووس صاحب صدارة الترتيب أمام صباح الرديف مضيفه بهدف يتيم في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 55 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الاستاد الاحتياطي أدارها الحكم أومودلو أمام 50 مشجعا.

وسجل هدف صاحب الأرض رضاء د87.

وعاقب الحكم لاعبين من صباح ولاعبا من توران بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز يخطف صباح صدارة الترتيب من طوران طاووس مؤقتا برصيد 19 نقطة ويتبع الوصيف الطاووسي برصيد 18 نقطة.