الرئيس إلهام علييف يهنئ عمال النفط بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري"

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

هنأ رئيس الجمهورية إلهام علييف عمال النفط الأذربيجانيين بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما من "نفط داشلاري".

أفادت وكالة أذرتاج أنه جاء في تهنئة الرئيس: "في 7 نوفمبر عام 1949 حدثت ثورة نفطية قوية في "نفط داشلاري" ببحر الخزر، ووضعت هذه بداية مرحلة جديدة في مجال إنتاج النفط من البحار في العالم.

أعطى اكتشاف حقل "نفط داشلاري" النادر زخما قويا للعديد من أنشطة الاستكشاف البحرية. في الوقت الحاضر، يتم حساب معظم إنتاج الهيدروكربون في العالم عن طريق أحواض السمك البحرية ولا تزال إكشاف أعماق البحار. نفتخر بأن مصدر هذه العمليات هو الحقولنا الأسطورية "نفط داشلاري".