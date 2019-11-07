منتخب أذربيجان لكرة الطائرة للنساء يقابل فرق جورجيا ولاتفيا وروسيا وأوكرانيا
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٣١]
باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
ستقام بطولة أوروبا الشرقية بين لاعبات كرة الطائرة تحت 16 عاما في الفترة ما بين 23 – 28 نوفمبر في تبليسي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة الطائرة أنه ستنافس في البطولة المنتخبات الوطنية من 9 بلدا.
سيواجه منتخب أذربيجان مع فرق جورجيا ولاتفيا وروسيا وأوكرانيا في مجموعة "آ" ومع فرق بيلاروس وإستونيا وليتوانيا وبولندا في مجموعة "ب".
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