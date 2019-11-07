منتخب أذربيجان لكرة الطائرة للنساء يقابل فرق جورجيا ولاتفيا وروسيا وأوكرانيا

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ستقام بطولة أوروبا الشرقية بين لاعبات كرة الطائرة تحت 16 عاما في الفترة ما بين 23 – 28 نوفمبر في تبليسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة الطائرة أنه ستنافس في البطولة المنتخبات الوطنية من 9 بلدا.

سيواجه منتخب أذربيجان مع فرق جورجيا ولاتفيا وروسيا وأوكرانيا في مجموعة "آ" ومع فرق بيلاروس وإستونيا وليتوانيا وبولندا في مجموعة "ب".