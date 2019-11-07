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    توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال الهجرة

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٧]

    باكو، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

    التقى رئيس ادارة الهجرة الاذربيجاني وصال حسينوف مع نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس إدارة الهجرة تحدث في اللقاء عن الجذور التاريخية لأواصر الصداقة والاخوة بين أذربيجان وتركيا وجهود رئيسي البلدين في توطيد العلاقات.

    كما تحدث رئيس إدارة الهجرة عن الاعمال المقامة لتسهيل قانون الهجرة من اجل زيادة جاذبية البلاد سياحيا وراحة الأجانب وتوفير الشفافية في هذا المجال. وقال إن الغاء تأشيرة الدخول لمواطني تركيا الراغبين في زيارة أذربيجان لمدة 30 يوما يخدم تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين.

    ومن جهته أشار نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي الي وجوب تنفيذ المشاريع المشتركة لضمان حقوق والتزامات المواطنين الاذربيجانيين والأتراك وكذلك تطوير العلاقات في مجال الهجرة أكثر فأكثر.

    كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول توسيع التوسيع التعاون بين البلدين في المجال المذكور وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :توسيع التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال الهجرة
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