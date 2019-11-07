رئيس كوريا يستقبل وفد أوانا المترأس من جانب أذرتاج

سؤول، 7 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس كوريا مون جيئن رؤساء الوكالات المشاركة في الجمعية العامة السابعة والعشرين لمنظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا في السابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

الجمعية العامة السابعة والعشرون لمنظمة أوانا انطلق في سؤول وتستمر أعمالها يومين بمشاركة رؤساء وممثلي اثنتين وثلاثين وكالة أنباء وتترأس أذرتاج هذه المنظمة منذ عام ستة عشر وألفين.

وأشار الرئيس الكوري مون جئين في اجتماع عقده مع وفد أوانا المترأس من جانب رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف رئيس أوانا إلى أن وكالات الأنباء تلعب دورا كبيرا في ضمان السلام والاستقرار. واكد على أهمية وكالات الأنباء خاصة في العهد الحديث الذي يشهد انتشار الأخبار الوهمية انتشارا سريعا مفيدا أن الثقة لها بالغ الأهمية بالنسبة للصحافة والإعلام.

ثم ألقى رئيس أوانا أصلان أصلانوف كلمة وقدم معلومات حول المؤتمر المنعقد على موضوع "تحديات جديدة للصحافة: المستجدات التكنولوجية وقضية موثوقية الأخبار" والجمعية العامة. واكد أصلانوف أن المستجدات التكنولوجية تشكل صعوبات للوكالات وكذلك تفتح فرصا جديدة ومن المهم بالنسبة لنا إجراء هذه المناقشات في جمهورية كوريا أحد البلدان الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات ونتبادل الآراء في الاجتماعات حول قضية الثقة الاجتماعية في الصحافة والإعلام وكذلك أضرار الأخبار الوهمية ومخاطرها حيث أن هذه الحالات السلبية تهلكة على المبادئ الرئيسية للصحافة.

ثم رد الرئيس الكوري مون جئين على أسئلة رؤساء بعض الوكالات الدولية ومن بينها يونهاب وشينخوا وتاس وونا وغيرها وتحدث عن الأعمال المنفذة الرامية إلى ضمان السلم والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة كوريا. وقال الرئيس الكوري جئين "إنني أتمنى نجاحا لكل عضو لمنظمة أوانا وارفع جزيل شكري لرئيس المنظمة رئيس هيئة إدارة وكالة أذرتاج أصلان أصلانوف على مساهمات جسيمة في تطوير وتحسين فعاليات المنظمة."