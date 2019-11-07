أردوغان وبوتين يبحثان تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا

باكو، 7 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سيناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن "انتهت فترة الـ150 ساعة التي خصصها الاتفاق مع روسيا الاتحادية، لكن الإرهابيين لم يغادروا هذه المنطقة. ما زالوا يهاجمون والجيش الوطني السوري (المعارض) يرد عليهم. واليوم لديهم 11 قتيلاً. هل علينا أن نصمت؟ بالطبع، سوف نرد على هذا ونكمله بنجاح... أرغب في مناقشة هذه المشكلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

يذكر أنه في 22 أكتوبر وقعت المذكرة بين أنقرة وموسكو. وبموجب الاتفاق، قامت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية خلال فترة 150 ساعة.