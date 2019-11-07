لقاء مع رئيس البرلمان اللتواني في مقر المجلس الوطني

باكو، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني اوقطاي أسدوف في السابع من نوفمبر رئيس البرلمان الليتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس والوفد المرافق له.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس المجلس الوطني قال في اللقاء إن زيارة الوفد البرلماني اللتواني الي أذربيجان سيكون لها بالغ الأثر في تعميق العلاقات بين البلدين. وذكر أن تعميق العلاقات على مستوى البرلمانين تؤثر إيجابيا على العلاقات بين البلدين. كما أشاد بنشاط مجموعتي الصداقة لدى برلماني البلدين وبلقاءات مستمرة أعضاء البرلمانين في إطار المنظمات الدولية.

ومن جانبه أشار رئيس البرلمان اللتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس الي أهمية الزيارة الحالية من حيث اجراء مناقشات لتطوير العلاقات اللتوانية الأذربيجانية معربا عن نية بلاده في توسيع العلاقات مع أذربيجان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.