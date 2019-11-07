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    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الارجنتين الجديد

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]

    باكو، 7 نوفمبر، (أذرتاج).

    بعث الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في السابع من نوفمبر برقية تهنئة لألبرتو فرنانديز وهنأه بمناسبة انتخابه رئيسا للأرجنتين.

    واعرب الرئيس إلهام علييف في البرقية عن ثقته في أن تستمر جهود مشتركة لتوسيع العلاقات الأذربيجانية الأرجنتينية وتطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

    وتمنى الرئيس إلهام علييف للرئيس الارجنتيني الجديد موفور الصحة والسعادة والنجاحات في نشاطه السامي منة اجل رفاهية الشعب الارجنتيني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الارجنتين الجديد
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