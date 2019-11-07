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    كشله الرديف يفوز على زاقاتالا مضيفه بهدفين دون رد

    ٠٧.١١.٢٠١٩ [١٩:٣٣]

    باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

    فاز كشله الرديف باكو على زاقاتالا مضيفه بهدفين دون رد في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 56 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم إسماعيلي أمام 200 مشجع.

    جاء هدفا الضيف الفائز من طرف رحيم زاده د36 ود42.

    وعاقب الحكم خمسة لاعبين من زاقاتالا وستة لاعبين من كشله الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأخير استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من الضيف كشله بالبطاقة الصفراء الثانية.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة ظل زاقاتالا في المركز الرابع برصيد 16 نقطة فيما اقترب منه كشله تابعا خامسا برصيد 15 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كشله الرديف يفوز على زاقاتالا مضيفه بهدفين دون رد
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    كشله الرديف يفوز على زاقاتالا مضيفه بهدفين دون رد