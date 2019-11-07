زيرة الرديف يتعادل مع الجيش الرياضي ضيفه

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

تعادل زيرة الرديف مع الجيش الرياضي ضيفه بهدفين لكل منهما في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 57 المنظمة على ملعب أذال أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف أمام 100 مشجع.

وجاء هدفا زيرة من جانب أحمدوف د15 والياسوف د59 ورد عليهما اقاكريم زاده د21 ويعقوب زاده د80.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من زيرة ولاعبا من الجيش الرياضي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبين من الضيف احدهما بالبطاقة الصفراء الثانية وثانيهما بالحمراء المباشرة.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و8 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل استقر الجيش الرياضي بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بينما ظل زيرة الرديف بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.