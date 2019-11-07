حديث عن العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والصين في منتدى شنغهاي الدولي

شنغهاي، 7 نوفمبر، أذرتاج

دار الحديث في منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي الثاني في شنغهاي عن العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والصين وتوقعاتها.

يفيد مراسل أذرتاج الموفد إلى الصين عن عقد جلسة النقاش في 6 نوفمبر في موضوع "النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة" للدورة المتوازية بعنوان "70 عاماً لتنمية الصين وبناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية". ألقيت كلمات في الاجتماع من قبل ممثلي وسائل الإعلام، بما في ذلك أذرتاج وخبراء في المجال ذي الصلة.

وقال نهاد بوداغوف، موظف وكالة أذرتاج في كلمته إن جمهورية الصين الشعبية التي تحتفل بيوبيلها ال70 هي الآن واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم ويمكننا اليوم أن نرى النمو الاقتصادي الشامل في الصين. تتخذ الصين خطوة جديدة وكبيرة إلى الأمام في تنميتها الاقتصادية العالمية من خلال مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"، كما أن أذربيجان شريكة نشطة في هذه المبادرة. الهدف الرئيسي لبلدنا هو تنويع اقتصاده والاستثمار في رأس المال الإنساني وخلق فرص مستدامة للتنمية.

أشير إلى أن الإرادة السياسية لرئيسي أذربيجان والصين والحوار المكثف في الوقت الحالي توفران فرصاً مواتية لتوسيع العلاقات بين بلدينا. تعمل حوالي 120 شركة برؤوس أموال صينية في اذربيجان ويزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين عاماً بعد عام.

حضر الاجتماع ممثلو مختلف مراكز الفكر والعلماء خبراء المنظمات العديدة من الدول الأجنبية والصين. أقيم المنتدى الذي استمر في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر من قبل الإدارة الإعلامية بمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.