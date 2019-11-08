توجيه الموارد المالية الأذربيجانية لإنجاز مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"

شنغهاي 8 نوفمبر، أذرتاج

أذربيجان هي واحدة من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "حزام واحد وطريق واحد" الصينية ، وستوجه مواردها المالية إلى إنجازها.

افادت وكالة أذرتاج أنه صرح بذلك نائب رئيس الوزراء والرئيس المشارك للجنة الحكومية الأذربيجانية الصينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي شاهين مصطفاييف في المنتدى العالمي "للتجارة العالمية واللوجستيات الدولية" والذي يعقد في إطار معرض الاستيراد الدولي الصيني الثاني في شنغهاي.

وقال شاهين مصطفاييف إنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف إلى الصين في عام 2015 تم توقيع مذكرة التفاهم حول الترويج المشترك لإنشاء "خط طريق الحرير الاقتصادي" ومشاركة رئيس الجمهورية في منتدى "حزام واحد وطريق واحد" الثاني للتعاون الدولي خير دليل على دعم بلادنا لهذه المبادرة، كما يدل على أن أذربيجان تولى في أعلى المستوى أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين أذربيجان والصين وكذلك في اطار هذه الاستراتيجية.

أبلغ الوزير شاهين مصطفاييف معلومات عن البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية التي وفرتها أذربيجان على مدار السنوات الماضية وقال إن هناك 6 مطارات دولية في البلاد وأكبر أسطول لطائرات الشحن وأكبر ميناء في بحر الخزر وهو ميناء باكو الدولي التجاري البحري الجديد الذي يعد جزءاً مهماً من البنية التحتية للنقل.

في إطار الزيارة التقى نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف كلاً من نائب حاكم مقاطعة شنغ الصينية سو داتون والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون فلاديمير نوروف ووزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا رحماني وكذلك المديرين التنفيذيين للشركة الصينية الوطنية للهندسة الكهربائية المحدودة (CNEEC). نوقشت في الاجتماعات قضايا التعاون المشترك.

تم توقيع الوثائق بين مختلف الوكالات والشركات في أذربيجان والصين في إطار معرض الاستيراد الدولي.

زار أعضاء وفدنا المشاركين في معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد أجنحة أذربيجان وتحدثوا مع ممثلي شركاتنا.

تعرض في الجناح الأذربيجاني الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع في قسم الأعمال المنتجات القابلة للمنافسة والمعدة للتصدير بعلامة "صنع في أذربيجان” ، بما في ذلك النبيذ والمشروبات الروحية والحلويات وعصائر الفواكه والفواكه المجففة والمياه المعدنية والسلع المعلبة من منتجات 26 شركة أذربيجانية. تتفاوض الشركات الأذربيجانية حول تصدير منتجاتها إلى الصين.