من المتوقع إجراء تعديلات في قانون مكافحة المنشطات في أذربيجان

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

تقوم الوكالة الوطنية الأذربيجانية لمكافحة المنشطات (AMADA) بإعداد مجموعة من التعديلات على التشريعات المتعلقة بتنقيح القانون العالمي لمكافحة المنشطات وعدد من المعايير الدولية.

افادت أذرتاج أن مديرة AMADA شفق حسينلي صرحت بذلك في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات المنعقد في مدينة كاتوفيتشي في بولندا.

أكدت مديرة الوكالة أن التعديلات لها طابع جماعي، كما قالت إنه إلى جانب إدخال التعديلات على "قانون مكافحة الاستفادة من وسائط وأساليب التنشيط في الألعاب الرياضية" هناك تعديلات على القانون المدني والقانون الجنائي وقانون المخالفات الإدارية وغيرها من التشريعات. ستقدم AMADA ملف التعديلات إلى مجلس الوزراء في المستقبل القريب.

يسري مفعول القانون العالمي لمكافحة المنشطات منذ عام 2004. حاليًا، يسري مفعول أحكام القانون لعام 2015.