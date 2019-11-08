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    سعر النفط الأذربيجاني يبلغ 67.77 دولار

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٢]

    باكو، 8 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 67.77 دولار بارتفاع مسجل عند 0.37 دولار.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يبلغ 67.77 دولار
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