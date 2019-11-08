توظيف الحكام لإدارة الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن أسماء الحكام الموظفين لإدارة مباريات الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 9-10 نوفمبر تشرين الثاني وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.

9 نوفمبر، السبت

كشله – نفطجي، الحكم حسنلي، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 17.00

غابالا – صبائل، الحكم مسييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا، الساعة 15.00

10 نوفمبر، الأحد

صباح – سومغايت، الحكم محمدوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 16.30

قراباغ أغدام – زيره، الحكم أقايف، ملعب توفيق بهراموف الجمهوري، باكو، الساعة 19.00

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 قراباغ أغدام 10 8 2 0 19-2 26

2 نفطجي باكو 10 5 3 2 15-8 18

3 كشله باكو 10 4 4 2 11-5 16

4 صبائل باكو 10 3 2 5 8-14 11

5 سومغايت 10 3 2 5 11-15 11

6 صباح باكو 10 2 4 4 10-11 10

7 زيره باكو 10 2 4 4 10-16 10

8 غابالا 10 1 3 6 6-19 6

ويتصدر قائمة الهدافين فروتوز لاعب كشله برصيد 5 أهداف ويتبعه 3 لاعبين برصيد 4 أهداف و7 لاعبين برصيد 3 أهداف.