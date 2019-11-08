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    سياسة


     رئيس الوزراء الاذربيجاني يستقبل رئيس البرلمان اللتواني

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٤]

    باكو، 8 نوفمبر، (أذرتاج).

    صرح المكتب الإعلامي بمجلس الوزراء لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف التقى في السابع من نوفمبر رئيس البرلمان اللتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس والوفد المرافق له.

    شهد اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الاذربيجاني يستقبل رئيس البرلمان اللتواني
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